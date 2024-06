Pabllo Vittar apresenta hits com camisa do Brasil em Parada do Orgulho em São Paulo

Pabllo Vittar foi a primeira artista a se apresentar na 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ que acontece neste domingo (2) na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja também Zoeira Whindersson Nunes defende Neymar após críticas aos amigos do jogador Zoeira Ex-governanta de Paula Lavigne relata rotina de humilhações da ex-patroa: 'Sempre fui honesta' Zoeira Juliette acompanha o namorado em competição de crossfit

Com o cabelo loiro e volumoso, a cantora arrastou uma multidão de cima do trio com uma camisa da seleção brasileira de futebol personalizada com a bandeira de um lado e seu nome no outro na frente.

Atrás, a camisa trouxe "Batidão Tropical Vol. 2", em referência ao último álbum lançado por ela, com releituras de canções do Norte e Nordeste do País.

Vittar performou músicas do mais recente trabalho, como "São Amores" e "Pra Te Esquecer", além de sucessos antigos como "Amor de Que", "Triste com Tesão" e "Seu Crime"

Ela também deu uma palinha de "Nothing Really Matters", de Madonna. O show durou pouco mais de uma hora.

Sua equipe também vestia verde e amarelo. No show de Madonna em Copacabana, no início de maio, aliás, Pabllo também usou uma camisa da Seleção Brasileira de futebol em sua participação.

Motivada pelo show histórico internacional, na semana que antecedeu a parada, a cantora já havia convocado seus fãs a usarem verde e amarelo neste domingo.

E o público seguiu o dress-code, que foi predominante na Avenida Paulista. Famosos também entraram no look.

Famosos aderem ao verde e amarelo

Carmo Dalla Vecchia, Gaby Amaratos, Fred Nicácio, Bruno Fagundes e outros levaram suas versões da camisa nacional para desfilar.

A parada deste ano tem como tema "Basta de negligência e retrocesso no legislativo: vote consciente por direito da população LGBT+". A concentração, ao meio-dia, foi no metrô Brigadeiro. Depois, a marcha seguiu até a altura da avenida Consolação.

Lorelay Fox e a deputada federal Erika Hilton comandaram dois dos trios ao longo da tarde. Outros artistas como Glória Groove, Banda Uó, Sandra Sá e Thiago Abravanel também se apresentaram no evento.