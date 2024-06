Parada do Orgulho LGBT+: 28ª edição do evento em SP incentiva uso de fantasias em verde e amarelo

A 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo começou no início da tarde deste domingo (2), na Avenida Paulista. Neste ano, os participantes são incentivados a utilizar, também, as principais cores nacionais: o verde e o amarelo.

O evento ocorre de 13 horas às 18h, e, neste ano, apresenta o tema: "Basta de negligência e retrocesso no Legislativo: vote consciente por direito da população LGBT+".

Segundo a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), o intuito é "combater o preconceito e apoiar representantes que promovam políticas públicas afirmativas e joguem luz em pautas sobre direitos humanos".

Veja também Jogada Conheça a história do Cangayceiros, 1ª equipe LGBT a disputar um torneio profissional no Ceará Diego Barbosa Mãe cearense inspira famílias de todo o mundo a acolher os filhos LGBT+ e lutar contra a homofobia

Atrações

Apesar do início oficial às 13h, a concentração oficial do evento começou às 10h. Ao todo, passam pela avenida 16 trios elétricos com mais de 50 atrações.

Entre os artistas confirmados, estão Sandra de Sá, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Filipe Catto, Banda Uó, Tiago Abravanel e Minhoqueens.

Parada LGBT+

Segundo a organização, a parada é uma "manifestação social que reivindica direitos, promove a visibilidade e celebra a diversidade, com ações políticas e afirmativas".

A primeira edição do evento foi em 1997, com cerca de duas mil pessoas. Os organizadores relataram, no entanto, que a parada já chegou a ultrapassar a marca de quatro milhões de participantes em uma só edição.