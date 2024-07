Sanfoneiro Júnior Ferreira, integrante de banda com Elisângela Alves, morre aos 42 anos

O sanfoneiro Antônio Manoel Ferreira Júnior, integrante da banda com a cantora Elisângela Alves, faleceu aos 42 anos no último domingo (30). A causa da morte ainda não foi divulgada.

O velório foi realizado na manhã desta segunda-feira (1º), enquanto a missa e o sepultamento ocorreu no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza, pela tarde.

No domingo (30), o influenciador e cerimonialista Lukas Almeida Giotto revelou que Júnior tinha sido diagnosticado com falência de órgãos. Em série de stories publicada no Instagram, com permissão de Elisângela Alves, deu detalhes sobre o estado de saúde do amigo, com quem mantinha contato há 17 anos.

Estive na UTI onde ele se encontra e, de fato, houve uma falência dos órgãos, mas Júnior ainda está com o coração batendo". Lukas Almeida Giotto Amigo de Júnior

Porém, na madrugada desta segunda, o perfil oficial de Júnior e Elisângela compartilhou a informação do falecimento. "O amor da minha vida, meu maestro, meu guerreiro, meu tudo! 'Combateu o bom combate!' Está nos braços do Senhor!", escreveu a cantora, nos stories.

O Sindicato dos Músicos do Ceará lamentou a morte de Júnior Ferreira. "É com muita tristeza que informamos o falecimento do grande músico. Nossos pêsames aos amigos, colegas e familiares".

Doações para Elisângela

Na série de gravações de domingo, Lukas ainda revelou que os familiares se organizavam para futuros gastos. "Então, Júnior ainda não faleceu. Com autorização da Elisângela, estou vindo aqui e estamos aguardando para que os próximos passos sejam dados", disse na tarde de ontem.

Ele compartilhou o pix de Elisângela Alves, que estava aceitando doações para custear gastos hospitalares e a preparação do velório em caso de falecimento.

Veja também Verso Cearense Motel Destino terá exibição especial na abertura do Festival de Cinema de Gramado Verso Curso de dança da Vila das Artes está sem coordenação e professores; famílias temem descontinuidade

"Os batimentos continuam caindo gradativamente, porém ainda existem. Elisângela permanece ali do lado a cada minuto! Chega a adormecer de mãos dadas com ele. Como ela diz: 'Quero aproveitar cada momento do lado, sem sair nem para comer'", garantiu, na época.