Namorado de bailarina de Claudia Leitte publica homenagem nas redes sociais

O namorado de Isabella Oliveira, de 21 anos, integrante do balé de Claudia Leitte que morreu no sábado (2), disse que a jovem tratava um quadro de insuficiência cardíaca e lúpus. Gabriel Genain, namorado da jovem, fez uma publicação nas redes sociais nessa segunda (4).

Na despedida emocionada, Gabriel agradeceu pelo que chamou de "melhores seis meses da vida".

Isabella participava do novo projeto audiovisual de Claudia Leitte, intitulado "Intemporal", e morreu após sofrer uma parada cardíaca durante um ensaio de dança. Abalada, a cantora compartilhou um vídeo em oração com a equipe, desabafando: “Ainda não me recompus”.

Em homenagem, Claudia pontuou a entrega de Isabella nos ensaios e a interpretação intensa no projeto: “Em breve, vou lançar uma tour de 'Intemporal', onde ela interpreta com louvor a mente de alguém vivendo um dilema denso e invasivo. Descanse em paz, amada e inesquecível, Bella!”, escreveu a cantora.

Além do trabalho na dança, Isabella era estudava Direito e acumulava mais de sete mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava momentos dos ensaios, treinos e sua vida ao lado do namorado.