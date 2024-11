Morte de Marília Mendonça completa três anos nesta terça (5); relembre o caso

Nesta terça-feira (5), a morte da cantora Marília Mendonça completa três anos. A artista de 26 anos foi vítima de um acidente de avião na tarde de 5 de novembro de 2021, após a aeronave de pequeno porte em que estava cair perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

Na ocasião, o bimotor Beech Aircraft, prefixo PT-ONJ, colidiu com um cabo da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig) já na aproximação para o pouso, o que resultou na perda de sustentação e queda do avião.

Além da sertaneja, morreram no acidente o produtor Henrique Bahia, o assessor Abicieli Silveira e os pilotos Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.

Ida a Minas para shows

No dia do acidente, Marília faria um show na cidade de Caratinga e, cerca de uma hora antes do acidente aéreo, publicou, no Instagram, vídeo prestes a fazer embarque.

Na gravação, a cantora registrou parte da rotina que antecedia suas apresentações musicais.

Investigação

Em outubro de 2023, quase dois anos após o acidente, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito e atribuiu a responsabilidade pela queda do avião aos pilotos. A conclusão da Polícia aponta que houve "homicídio culposo triplamente qualificado" por parte do piloto e do copiloto.

Já o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), divulgado em maio de 2023, concluiu que não houve falha humana ou mecânica no acidente.

Segundo o laudo, as decisões por parte do piloto não demonstram erro. Ainda conforme a investigação, os cabos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foram obstáculo para a aeronave. "A mudança de rota não demonstra o erro", escreveu o Cenipa.