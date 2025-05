Claudia Leitte lança música gospel com cantor cearense Renno; veja vídeo

A cantora Claudia Leitte lançou, com o compositor e cantor cearense Renno Poeta, a música “Espalhe Gratidão”. Com ritmo de forró suave numa pegada gospel, a canção, que já está disponível em todas as plataformas e traz mensagens de fé e superação.

Em suas redes sociais, a cantora divulgou o novo trabalho. ”BOM DIAA com uma música perfeita pra começar uma bela véspera de sexta-feira 😂 Quintou, meu povo!!! Mostre aí nos stories seu “bom dia” ao som de #EspalheGratidão”, disse ela

“Hoje levantei com muita gratidão. Tomei um café, fiz minha oração. Vai ser um dia incrível. Com Deus na frente, tudo é possível”, diz um trecho da letra da canção, que teve um lançamento inesperado por parte da cantora, mostrando uma nova fase na carreira.

Veja o vídeo