Após desistir do Power Couple, Gretchen revela valor da multa que terá que pagar ao deixar reality

Gretchen terá que pagar uma multa para a Record por desistir do reality show Power Couple. Ela participava do programa com o marido, Esdras de Souza, e saiu na última sexta-feira (23). A Rainha do Bumbum disse, em entrevista recente, o valor que deverá pagar para a emissora, além da devolução do cachê.

“Foi avisado, na hora que nós fomos ali para aquele depoimento final, foi avisado que nós teríamos essa indenização, que nós teríamos uma indenização, que nós teríamos que pagar a multa e foi uma escolha nossa”, afirmou, em conversa com o jornalista Chico Barney, do UOL.

De acordo com a dançarina, a quantia a ser desembolsada pode passar da casa dos R$ 180 mil. Mas, pelo que disse, sua saúde física e mental não tem preço.

"Meu advogado está em contato com o jurídico da Record para fazer o ressarcimento. É o valor do cachê e mais a indenização. Disso [R$ 180 mil] para mais”, apontou, reforçando a obrigatoriedade de ressarcimento.

Apesar disso, disse a artista, ela foi bem tratada ao participar da atração televisiva. “O cuidado que eles têm com a gente, a fartura de comida, o atendimento médico e psicológico. A Record dá todo o suporte que uma pessoa precisa pra um reality”, salientou.

“Se a gente não passa a experiência, a gente não sabe. E eu sou uma pessoa, ele também, que a gente vive cada minuto da nossa vida”, pontuou, ao relatar as vantagens de ter participado e saído do programa.

Antes, Gretchen também concedeu entrevista ao site Hugo Gloss. À publicação, ela não entrou em detalhes sobre o pagamento, mas alegou não se arrepender da decisão de abandonar o confinamento.

"A minha desistência foi estratégica. Eu e meu marido, na noite anterior, se vocês pegarem a conversa de dentro do quarto, nós conversamos exatamente isso, que tudo dependeria de quem voltaria", justificou Gretchen, que ficou abalada após Francine e Júnior serem eliminados, na quinta-feira (22).

"Não pensava em desistir, mas sempre com aquela consciência de cuidar da minha saúde mental em primeiro lugar e a do meu marido", completou. Ela não descartou a possibilidade de, no futuro, participar de outro reality.