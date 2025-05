Gretchen e o marido, Esdras, desistem do reality 'Power Couple'

A cantora Gretchen, de 65 anos, e o marido Esdras de Souza, de 52, anunciaram a desistência do "Power Couple Brasil 7", da RecordTV, na madrugada desta sexta-feira (23).

A notícia dada pela produção do programa foi repassada aos outros participantes pelo casal Talira e Rafa Pessina. "Atenção, casais, Gretchen e Esdras optaram por desistir da competição e, por esse motivo, não fazem mais parte do Power Couple Brasil 7", dizia o aviso.

O comunicado da produção ainda informou: "Por conta disso, todos os casais terão um quarto privativo e a sala não pode ser mais escolhida para a divisão dos quartos. O jogo segue normalmente para todos vocês."

Essa foi a terceira vez que Gretchen participou de um reality show da Record. Ela esteve na primeira edição do "Power Couple", em 2016, com o então marido Carlos Marques, e integrou o elenco de "A Fazenda 5", em 2012 — ambos também deixados pela cantora antes da final.

REAÇÕES DOS PARTICIPANTES

Confinado desde 29 de abril, o casal deixa o programa em meio a tensões no jogo. E a saída provocou reações imediatas entre os participantes, em especial os rivais do casal. Carol Furlan ironizou a situação durante uma conversa com aliados. "Mas gente, que clima de velório. As únicas pessoas que nos cumprimentaram [na volta da DR] foram Cris, Kadu e Esdras, nem a Gretchen subiu, nem se despediu e nem cumprimentou. Ai que delícia, que delícia, que sensação indescritível", disse ela sobre a cantora.

Mais tarde, em uma reunião entre os casais adversários no quarto, o nome de Gretchen voltou a ser mencionado com sarcasmo. "Gente, eu nem vi a Gretchen na sala. Fiquei chateada, quando chega o melhor momento", brincou Talira. "Gente, com total respeito a pessoa da Gretchen lá fora, mas eu sempre falei que era uma vaga desperdiçada porque ela não queria jogar", respondeu a participante Carol.

A competição continua para os casais remanescentes, agora com mudanças na dinâmica da divisão dos quartos.

