Power Couple: Dhomini se exalta durante dinâmica, passa mal, é contido e recebe atendimento médico

O participante Dhomini se exaltou com Carol, no reality Power Couple 7, em meio à dinâmica de votação na noite de quarta-feira (21). O vencedor do Big Brother Brasil 3 começou a gritar, precisando ser contido por outros integrantes do programa. Além disso, os apresentadores, Felipe Andreoli e Rafa Brites, chamaram o intervalo para dar um tempo para que todos "acalmassem os ânimos".

Logo em seguida, Dhomini recebeu atendimento médico. “Foi tomar uma água, receber atendimento médico. Meio que saiu de si ali, foi se acalmar”, explicou Rafa quando o programa retornou do intervalo.

No fim, a quarta DR da temporada foi decidida com o enfrentamento entre as duplas Carol e Radamés, Francine e Júnior e Silvia e André.

Entenda a discussão

A situação começou após Dhomini e Adriana serem citados em meio ao bate boca entre Nat e Eike, e Carol e Radamés. Enquanto Adriana explicava sobre a decisão de Everton de descolorir o cabelo, foi interrompida brevemente por Carol, que disse: "já começou errado".

Enquanto Adriana respondia: "Cala a boca", Dhomini entrou na discussão, começando a gritar com Carol: "Vai deixar falar ou não? Vai fazer o que fez comigo naquele dia? É assim que você vai fazer?". O ex-BBB ficou muito vermelho e os outros participantes precisaram contê-lo.

O apresentador pediu calma diversas vezes, cortando para o intervalo logo em seguida.

