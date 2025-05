Quem saiu do Power Couple? Francine e Júnior são eliminados com 25,09%

Francine e Júnior foram eliminados do Power Couple Brasil 7 nesta quinta-feira (22), com 25,09% dos votos. O casal foi o terceiro a deixar a sétima edição do reality show da RecordTV e estava disputando a permanência no jogo com Carol e Radamés e Silvia e André.

O anúncio da terceira eliminação aconteceu nesta quinta-feira (22), durante o programa ao vivo, com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli. A enquete do Diário do Nordeste dava a saída de Silvia e André, com Francine e Júnior bem próximos.

Como foi formada a quarta DR do Power Couple?

A quarta DR do Power Couple Brasil foi formada na noite desta quarta-feira (21). Por terem vencido a Prova dos Casais, Tali e Rafa ficaram imunes à votação. Já Fran e Júnior, que tiveram a pior performance na prova, foram direto para a berlinda.

Veja também Zoeira Lívia Andrade dá detalhes de briga com Dona Déa Zoeira Gaby Amarantos rebate críticas nas redes sociais após emagrecer mais de 30kg

Depois, os apresentadores do reality show mostraram o ranking de saldos da semana, e, por terem acumulado menos dinheiro, Silvia e André também foram parar na DR.

Pela votação da casa, Carol e Radamés completaram a berlinda da semana.