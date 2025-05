Lívia Andrade dá detalhes de briga com Dona Déa

Lívia Andrade deu detalhes da briga com Dona Déa, revelada publicamente recentemente no palco do “Domingão com Huck”, pelo apresentador Luciano Huck. Ela explicou que as duas têm personalidade muito forte.

“É impossível não surgirem rusgas entre duas pessoas de personalidade forte. A gente criou casca forte, uma armadura, e por sermos mulheres de opinião, quando usamos um tom de voz diferente, dá aquele choque”, explicou, ao Uol.

Lívia ainda afirmou que sentia falta de Dona Déa, mas esperou as coisas se assentarem. “Quando a gente gosta, tem respeito e carinho por alguém, o melhor é aguardar. Eu e Déa sentíamos muita falta uma da outra, sempre fomos próximas. Nos distanciamos um pouco porque as duas bicudas deram aquela picada”.

Ela também disse que não concorda com a fama de barraqueira, e que os fãs não sabem o que houve entre as duas. “Sou uma mulher que aprendeu na quebrada a não levar desaforo para casa. Então, quando uma mulher sabe o que quer e não aceita o imposto, é chamada de difícil”.

“Vocês nem sabem o que aconteceu! Pode ter sido que a senhora que brigou comigo e vocês nem ficaram sabendo. Porque foi a senhora que veio pedir desculpa para mim no palco”, finalizou oi