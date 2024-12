Lívia Andrade é vaiada após anunciar cancelamento de show de Gusttavo Lima

A apresentadora Lívia Andrade foi a responsável por anunciar o cancelamento do show do cantor Gusttavo Lima, sábado (21), no Villa Mix, em São Paulo, após o artista sentir dores abdominais e ser hospitalizado.

No entanto, após dar a notícia ao público, ela acabou sendo vaiada e xingada. O vídeo do momento acabou viralizando nas redes sociais neste domingo (22).

Lívia disse que daria notícias boas e ruins ao público: “Vou começar com as notícias boas: 50% de desconto no chope", disse Lívia, que é casada com Marcos Araújo, dono do evento. Ela ainda garantiu que o público poderia usar a mesmo entrada do Villa Mix para a edição de 2025.

“Eu sinto muito, não gostaria de estar aqui, botando a minha cara, para dar essa notícia a vocês. Mas coube a mim dar a notícia. O show não pode parar”, continuou.

Gusttavo Lima segue hospitalizado, e conforme boletim médico divulgado hoje, não tem previsão de alta.