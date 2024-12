Gusttavo Lima não tem previsão de alta após ser internado

O cantor Gusttavo Lima ainda não tem previsão de alta, após ser internado, no sábado (21), com dores abdominais. Um boletim médico sobre a situação do artista foi divulgado neste domingo (22).

“O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, desde ontem, devido ao quadro de dor abdominal. O paciente está clinicamente estável e em tratamento. Neste momento, não há previsão de alta. O acompanhamento está sendo realizado pela equipe coordenada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar”, diz a nota.

Gusttavo Lima chegou ao Brasil ontem, para participar do Villa Mix Festival, em São Paulo. Horas antes de sua apresentação, ele cancelou sua presença alegando ter um desconforto gastrointestinal. O comunicado foi divulgado nas redes sociais do artista.

Andressa Suita, esposa do cantor, embarcou de Miami, nos Estados Unidos, às pressas para São Paulo para dar suporte ao companheiro.