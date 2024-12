Gusttavo Lima é internado com 'desconforto gastrointestinal' e cancela show em SP

A apresentação de Gusttavo Lima, prevista para esse sábado (21), no Festival VillaMix, em São Paulo, foi cancelada devido a problemas de saúde do cantor. A informação foi divulgada em comunicado oficial publicado nas redes sociais pela Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do artista.

De acordo com o texto, Gusttavo Lima desembarcou no Brasil na manhã desse sábado exclusivamente para participar do evento. No Instagram, ele chegou a publicar stories às 9h57, falando sobre a apresentação. "Vou fazer um 'showzaço'. Hoje tô tão animado. Vou fazer um show único no VillaMix", declarou.

Veja também É Hit Mãe de Layla Samylle faz desabafo após Nattan aparecer com Rafa Kalimann É Hit Solange Almeida faz releitura de vestido usado em 1º DVD do Aviões e grava hit dos anos 2000 com João Gomes

Contudo, por volta das 14h, ele começou a sentir um desconforto gastrointestinal e foi medicado. No final da tarde, o cantor precisou ser levado a um hospital para receber cuidados médicos adicionais.

Ainda hospitalizado, o sertanejo está realizando exames e segue em tratamento. A Balada Eventos lamentou o ocorrido e pediu compreensão ao público. O VillaMix não se pronunciou sobre o assunto.

Matheus & Kauan também cancelam show no VillaMix

O show da dupla Matheus & Kauan, também marcado para este sábado (21), no Festival VillaMix, foi cancelado horas antes da apresentação. Em comunicado oficial, a Mundo Paralelo Produções Artísticas Ltda, responsável pela gestão da carreira dos artistas, informou que o motivo da ausência dos cantores foi o não cumprimento do horário previamente acordado para o show.

Segundo a nota, o horário da performance havia sido ajustado e formalizado com a organização do evento. No entanto, o acordo não foi respeitado, impossibilitando a realização do show.

O Festival VillaMix divulgou um comunicado sobre a ausência da dupla sertaneja. De acordo com a organização do festival, o horário inicial de apresentação dos artistas foi ajustado de 18h para 17h, visando acomodar uma atração internacional, o rapper estadunidense Post Malone, que era o destaque principal do evento.

O VillaMix afirmou que, mesmo com essa alteração, a equipe técnica de Matheus & Kauan chegou ao local fora do horário previsto, após a abertura dos portões, sem realizar a montagem completa dos equipamentos necessários para a apresentação.