Renata e Maike, do BBB 25, aparecem juntos em Fortaleza e aumentam rumores de namoro

A cearense Renata Saldanha e o atleta Maike Allan estão cada vez mais próximos após o término do Big Brother Brasil 25. Os dois, que formaram um casal na reta final do reality show, apareceram juntos em Fortaleza na noite dessa quinta-feira (23), aumentando os rumores de um possível relacionamento sério.

Por meio das redes sociais, o nadador publicou uma foto ao lado de Renata e alguns familiares durante a comemoração do aniversário de Eulália, mãe da campeã do BBB 25. A publicação também foi compartilhada pela bailarina no Instagram.

Mais cedo, Maike instigou os fãs sobre a viagem à capital cearense. "Adivinhem para onde estou indo?", comentou ele. Logo depois, já no Aeroporto de Fortaleza, o atleta revelou: "Já estou em terras cearenses, esperando a minha carona", brincou, confirmando o destino que os fãs já estavam especulando.

Para celebrar o aniversário de dona Eulália, a família de Renata escolheu um restaurante de comida asiática, onde recebeu o paulista. "Fala, estava com saudade de mim?", perguntou Maike ao irmão da Renata, Rafael Peixoto. "Claro que tava, tu demora muito a vir pra cá e eu também não vou para o Rio", respondeu Rafael.

Animado, Maike logo perguntou sobre o roteiro da visita a Fortaleza, sem dizer, no entanto, quantos dias deve permanecer na Capital. "Pra onde você vai me levar?", questionou. "Tem a orla de Fortaleza, que tem muito restaurante bom", confirmou Rafael.

Sem compartilhar detalhes da noite ao lado de Maike, Renata publicou apenas fotos do jantar, cantando parabéns para a mãe ao lado dos familiares.

Legenda: Família celebrou o aniversário de dona Eulália, mãe de Renata, em um restaurante na capital cearense Foto: Reprodução/Instagram

Relacionamento fora do BBB

Neste mês, questionada pelos fãs como estava a relação com o parceiro de reality, a bailarina afirmou que eles ainda estavam "se conhecendo melhor" com a nova rotina.

"As coisas estão caminhando como têm que caminhar. A gente está se conhecendo ainda, agora fora da casa, sem as pessoas que a casa nos trouxe. Agora com outra vida, outros trabalhos, outra rotina, cidades diferentes. As coisas estão caminhando, calma”, disse Renata, aos seguidores.

Em recente entrevista ao Gshow, a cearense também confirmou que tinha um carinho especial pelo paulista. "A gente não pode negar que existe um carinho entre os dois, o carinho é recíproco, mas a gente ainda precisa sentar para alinhar muitas coisas", afirmou.

