Veja como estão os casais formados no BBB 25 um mês após a final do reality

Um mês após a final do BBB 25, que consagrou a cearense Renata Saldanha como a vencedora do reality show, os casais formados no programa da Globo seguem juntos.

Aline e Diogo Almeida, que tiveram alguns problemas dentro do reality show, confirmaram, na última terça-feira (20), que estão namorando após um fim de semana romântico em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

A cearense Renata, por sua vez, também contou no Instagram, na terça-feira (20), que ela e Maike estão se conhecendo e se curtindo.

“A gente está se encontrando. Não venham dizer que escondi ele, porque eu não escondi não, que várias vezes eu postei aqui, levei ele para o forró, postei para vocês quando que a gente saiu também, que a gente foi para o pagode. As coisas estão caminhando como têm que caminhar. A gente está se conhecendo ainda, agora fora da casa, sem as pessoas que a casa nos trouxe. Agora com outra vida, outros trabalhos, outra rotina, cidades diferentes. As coisas estão caminhando, calma”, disse Renata, aos seguidores.

Em recente entrevista ao Gshow, a bailarina também confirmou que tinha um carinho especial pelo paulista. “A gente não pode negar que existe um carinho entre os dois, o carinho é recíproco, mas a gente ainda precisa sentar para alinhar muitas coisas”.

