Nattan, Viviane Batidão e Claudia Leitte estão entre os lançamentos musicais da semana; assista

Do forró ao tecnomelody, a semana foi marcada por diferentes lançamentos nas plataformas digitais. Um feat de Japinha com a dupla Diego e Victor Hugo, além de novidades da dupla sertaneja Henrique e Juliano estão entre os destaques.

O É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — selecionou os principais destaques de lançamentos da semana.

Nattan lança álbum 'Imparável'

O cantor Nattan lançou o álbum “Imparável”, projeto que chega às plataformas digitais com 10 faixas — reunindo músicas inéditas, regravações e uma participação especial.

Do romântico ao alto astral, o álbum equilibra sentimento e leveza, enquanto as regravações ganham nova roupagem na voz marcante de Nattan. Entre os destaques do álbum, está a inédita “Ama ou Não Ama”, que traz um refrão forte e um clima de romance mal resolvido.

Viviane Batidão lança clipe 'Covarde'

A cantora Viviane Batidão lançou o videoclipe de “Covarde”, terceiro lançamento da era “É Sal”. A faixa é uma parceria inédita com a também paraense Suanny Batidão.

A produção traz uma atmosfera sensual e intensa, onde as personagens — interpretadas pelas artistas — estão envolvidas com o mesmo homem.

Claudia Leitte divulga no YouTube 'Intemporal'

“Intemporal”, projeto intimista de Claudia Leitte, será disponibilizado no canal da cantora no YouTube nesta sexta-feira (11), às 13h. O especial foi gravado no ano passado, na capital paulista, na Vibra São Paulo, maior casa de espetáculos da América Latina.

O álbum conta com um setlist com regravações de hits da cantora e clássicos da MPB, novas canções, parcerias inéditas e um cenário e figurino que transmitem uma atmosfera lúdica ao show.