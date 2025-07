Mumuzinho revela que sentia ter 'bloqueio' de festas no Ceará e promete mais apresentações no Estado

Durante passagem por Fortaleza, o cantor Mumuzinho fez um relato curioso ao divulgar o projeto audiovisual "Conectado". Em entrevista à coluna, ele contou que sentia um certo "bloqueio" em conseguir espaço para realizar shows no Ceará. O cantor ainda declarou que fez mudanças em profissionais que representam ele no Estado para ampliar o trabalho.

"Eu vou fazer um trabalho muito sólido aqui no Ceará e vou rodar o Nordeste. Vou rodar para deixar meu trabalho vivo. Porque recebo muito carinho aqui, e parecia que existia um bloqueio. Mas agora eu já desbloqueei. Porque, de fato, tenho tido muito carinho e tenho colocado pessoas para me representar aqui e pessoas para falar do meu trabalho e para eu fazer show", declarou Mumuzinho.

Ainda na conversa, ele lembrou que já veio inúmeras vezes ao Ceará a convite de Thiaguinho, em projetos como o "Tardezinha".

Mumuzinho revela desejo de gravar com nome do Ceará

A coluna perguntou com quem Mumuzinho gostaria de gravar uma música do Ceará. Sem demora na resposta, ele citou um dos principais nomes da MPB:

"Eu tenho muito carinho pelo Fagner. Ele é meio carioca, meio cearense. E é um cara que eu tenho muito respeito, muito carinho pelo Fagner e pela sua obra, pelo seu legado musical. Se eu chegar igual ao Fagner cantando do jeito que ele tá cantando e com um legado musical, eu acho que eu tô bem", projetou Mumuzinho.

Trabalho em alta nas rádios

Nome querido nas rádios e playlists de todo o País, Mumuzinho divulga o projeto “Conectado” com 26 faixas, sendo 20 inéditas e seis regravações. Em 20 de janeiro deste ano, Mumuzinho disponibilizou a primeira parte do álbum, com 14 músicas lançadas, entre elas os sucessos “A Três”, “De Pegas com Ex”, com a participação de Michele Andrade, e “Sou Céu ou Chão”, com a participação especial de Thiaguinho, que hoje está no Top 1 das rádios do País.

Em março, o cantor começou a apresentar a segunda parte do projeto, que trouxe as faixas “Luz na Escuridão” (Thiaguinho/ Rodriguinho), “Barulho das Rodinhas” (Felipe Martins/ Edson Garcia/ Flavinho Kadet/ Diego Silveira/ Júnior Pepato/ Elcio Di Carvalho) e o aguardado feat “Em Qualquer Cama”, com Péricles, que conquistou em cheio o coração dos fãs do pagode.