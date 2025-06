Zé Vaqueiro e Ingra Soares dão dicas para Nattan e Rafa Kalimann sobre chegada do primeiro filho

Em entrevista exclusiva à coluna, no evento "Limite Zero", o cantor Zé Vaqueiro falou da rotina de São João com mais de 30 apresentações. Nos bastidores da festa, ele também comentou a notícia da gestação da primeira filha do cantor Nattan — fruto do relacionamento com a influenciadora Rafa Kalimann.

"A paternidade é muito importante e o quanto eles puderem se dedicarem de atenção, amor, afeto e carinho para os filhos deles, vai ser de extrema importância para que eles crescem com maturidade. Para eles saberem que são e foram amados desde quando nasceram até quando estiverem bem velhinhos", explanou Zé Vaqueiro.

Ainda na conversa, o cantor falou sobre o cuidado em organizar a vida ao lado da família e da música. "Temos que conciliar, uma responsabilidade muito grande. A mesma dedicação que eu dou em casa dou nos palcos, no profissional e pessoal. Em casa, me abasteço de amor para eu me entregar o meu melhor do Zé Vaqueiro no palco".

Zé Vaqueiro é pai de um filho de Ingra Soares, o pequeno Daniel, nascido em 2020. Ele também é padrasto da filha mais velha de Ingra, Nicole, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior. O casal ainda teve Arthur, que nasceu em 2023 e faleceu em julho de 2024 aos 11 meses, devido à síndrome de Patau

'A mulher se transforma numa leoa', diz Ingra para Rafa

Ao lado dos dois filhos no camarim de Zé Vaqueiro, a coluna conversou com Ingra Soares, esposa do cantor, e também pediu conselhos dela para Rafa Kalimann sobre a chegada de Zuza.

O que eu posso dizer a eles é um amor incondicional. mãe incondicional, né? A partir do momento que você descobre que você tá grávida, assim, a mulher, ela muda completamente. Eu costumo dizer que ela se transforma numa leoa. Eu acho que a força da Rafa, o pensamento dela em tudo vai mudar daqui para frente, né? Ela vai ter muito mais força Ingra Soares Esposa do cantor Zé Vaqueiro

Ingra frisou que Rafa vai passar a organizar tudo da vida em prol da rotina da filha. "Tudo agora ela vai dizer assim: 'Eu não tenho mais como pensar só em mim. Eu tenho outra pessoa que depende de mim, né? O amor dela vai triplicar, porque é um amor incondicional. Então assim, eu acho que esse amor já tá crescendo dentro dela. Quando ela chegar ao mundo, eles vão assim, vão viver o amor mais lindo que pode existir, que Deus pode preparar para nossa vida".