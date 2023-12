Paulinha Abelha é projetada por Inteligência Artificial em gravação de DVD da Calcinha Preta

A banda Calcinha Preta fez show em Salvador para a gravação do DVD 'Atemporal' na última quinta-feira (7) e emocionou os fãs ao apresentar uma projeção da cantora Paulinha Abelha, ex-integrante do grupo que faleceu em 2022, por meio de Inteligência Artificial. Na mesma cidade, a banda havia gravado o primeiro DVD, há 20 anos.

Para celebrar a importância do momento, a Calcinha Preta recebeu Berg Rabelo, Marlus Viana e Raiad Neto, além de um show completo de abertura da dupla Maiara e Maraisa no Parque de Exposições da cidade.

Veja:

Ainda assim, o momento com Paulinha foi um dos mais comentados. "Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Há 20 anos eu estava cantando aqui na gravação do nosso primeiro DVD, mas hoje vocês é quem serão a minha voz", disse a projeção de Paulinha no telão montado no palco da apresentação.

"Eu to chorando, meu Deus! Que saudades", disse uma fã nas redes sociais. Mas a representação não agradou a todos e houve quem criticasse o uso da imagem da cantora. Paulinha faleceu em 2022 em decorrência de uma infecção no sistema nervoso após ter ficado seis dias internada em uma unidade hospitalar.

Veja também

"Ficou um silêncio um pouco constrangedor. Muita gente não gostou dessa homenagem por inteligência artificial", disse outra fã da artista, identificada como Vitória Salles, ouvida pelo portal Correio 24 horas. Par completar as homenagens, Daniel Diau fez referência à amiga durante a canção 'Louca por Ti', que antes era representada pelos dois.

Nova formação

Segundo a banda, 'Atemporal' tem o objetivo de reviver os sucessos que marcaram a música junto com a Calcinha Preta. Assim, para completar a experiência, o grupo promete que o público pode aguardar gravações de músicas inéditas.

Atualmente, a banda de forró é composta por Bell, Silvânia, O'hara e Daniel Diau. No novo show, os quatro subiram ao palco.