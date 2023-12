Zé Neto aparece pela primeira vez após acidente e agradece carinho dos fãs

Zé Neto, da dupla com Cristiano, fez a primeira aparição nas redes sociais, nesta sexta-feira (8), após o acidente que sofreu na BR-153. O artista está hospitalizado desde a última terça-feira (5).

Em vídeo publicado no Instagram da esposa, Natália Toscano, o artista aparece deitado na cama do quarto de enfermaria do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). A influenciadora digital contou que o marido está bem.

"Está inteiro, nosso milagre, nosso livramento. Já está dando trabalho, mas a gente quer agradecer", disse Natália.

O artista também agradeceu as orações de todos. "Graças a Deus, gente. Obrigado pelas orações, pelo carinho de todos vocês. Estou aqui", complementou o cantor. No local também estava a dupla de Zé, o também cantor Cristiano.

Entenda o acidente

Zé Neto teria se envolvido em um acidente com três veículos no KM 246 da BR-153, em Fronteira (MG), no último dia 5. Segundo informações divulgadas pelo site g1, a colisão envolveu uma carreta e dois carros.

O cantor ficou ferido, foi socorrido e levado ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP). Na manhã de quinta-feira (7), ele apresentou melhora no quadro de saúde.

Três pessoas ao todo ficaram feridas. O astro estava sozinho em seu carro, assim como o motorista da carreta. Já um terceiro veículo tinha um casal, e um quarto tinha uma mãe com uma criança. As seis pessoas já estão em casa. Além de Zé Neto, a mãe e a criança precisaram de atendimento médico, mas elas já foram liberadas.

Em boletim médico emitido na manhã desta sexta-feira (8), o Hospital de Base informou que o músico permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. Ele também passa por fisioterapia respiratória por conta da lesão no pulmão que sofreu.