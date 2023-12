Esposa de Zé Neto agradece orações e condena vazamento de fotos do acidente

Fiel ao esposo Zé Neto, em todo o processo que ele passa de recuperação após acidente de carro ocorrido no último dia 5, Natália Toscano desabafou em stories do seu Instagram, nessa quinta-feira (7). Ela condenou o vazamento de fotos do momento da batida e fake news sobre o ocorrido.

“Quero agradecer pelas orações e preocupações. Conforme for dando certo, vou aparecendo aqui. Mas por favor, gente, não acreditem em fake news. Olhem a maldade do ser humano. Graças a Deus, não fico vendo isso, estou lá cuidando dele e em oração o tempo inteiro", disse Natália, que, com o sertanejo, tem dois filhos: José Filho, de 6 e Angelina, de 3 anos.

Natália Toscano Esposa de Zé Neto "Estou dedicando meu tempo para fazer essa comunhão com Deus, agradecer pela vida do meu marido, pelo livramento e saúde dele. Mas, claro, que fiquei sabendo. Mais amor, mais empatia, mais respeito. Se não sabe, não fala. Vi que vazou foto. Tenho meus filhos, tem os pais do Zé Neto”.

A influencer comentou, ainda, que já contou para as crianças sobre o acidente. "Claro que as crianças sabem o que está acontecendo, mas não precisa ser um pesadelo. Vou explicando a eles com leveza e com Deus", defendeu.

Natália também agradeceu as orações dos fãs e a Deus, porque, segundo ela, o marido dormiu bem essa noite e segue se recuperando. O artista já deixou a UTI e está no quarto, mas sem previsão de alta.

Entenda o acidente

O famoso teria se envolvido em um acidente com três veículos no KM 246 da BR-153, em Fronteira (MG), no último dia 5. Ainda segundo informações divulgadas pelo site g1, a colisão envolveu uma carreta e dois carros. O cantor ficou ferido, foi socorrido e levado ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP). Na manhã de quinta-feira (7), ele apresentou melhora no quadro de saúde.

Três pessoas ao todo ficaram feridas. O astro estava sozinho em seu carro, assim como o motorista da carreta. Já um terceiro veículo tinha um casal, e um quarto tinha uma mãe com uma criança. As seis pessoas já estão em casa. Além de Zé Neto, a mãe e a criança precisaram de atendimento médico, mas elas já foram liberadas.

Em boletim médico emitido na manhã desta sexta-feira (8), o Hospital de Base informou que o músico permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. Ele também passa por fisioterapia respiratória por conta da lesão no pulmão que sofreu.