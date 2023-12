Esposa de Zé Neto relata que ajudou nos primeiros socorros após acidente do cantor

A influenciadora digital Natália Toscano, esposa de Zé Neto, da dupla com Cristiano, declarou que ajudou nos primeiros socorros após o cantor bater contra uma carreta, na BR-153, em Fronteira (MG). O acidente aconteceu na noite de terça-feira (5), e o artista continua internado na UTI em São José do Rio Preto (SP).

O cantor voltava de seu rancho, em Fronteira, com destino a Rio Preto. A esposa do sertanejo saiu 10 minutos depois, em outro veículo. Conforme a assessoria, ela não presenciou a colisão, mas ajudou a socorrer o marido quando viu o acidente.

“O Zé está bem, estável. Fiquei até agora lá com ele, na verdade, fiz os primeiros socorros, eu quem socorri no local, mas deu tudo certo. Agora ele está em observação”, disse Natália em pronunciamento no Instagram.

Na rede social, ela declarou que está passando o dia com o marido, que segue hospitalizado, mas o estado de saúde é considerado estável. Natália também pediu orações e agradeceu as mensagens e demonstrações de afeto, enviadas por fãs e outros artistas, como Luan Santana e Lauana Prado.

Traumas do acidentes

Segundo o boletim médico mais atualizado do sertanejo, divulgado na tarde de quarta-feira (6), Zé Neto sofreu uma lesão pulmonar.

O médico cirurgião do Serviço de Traumatologia e coordenador da Emergência Cirúrgica do Hospital De Base, Paulo César Espada, declarou que o cantor teve uma contusão pulmonar, fraturas nas costelas e um corte no braço.