Zé Neto sofreu lesão pulmonar, indica novo boletim médico atualizado

Um novo boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira (6) aponta que o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, teve uma lesão pulmonar após sofrer um acidente de carro na BR-153, em Fronteira, Minas Gerais, na noite de terça (5).

De acordo o médico-cirurgião do Serviço de Traumatologia, Paulo Cesar Espada, tomografias indicam uma pequena contusão pulmonar - lesão com presença de sangue e edema no pulmão -, além fraturas em três costelas e corte no braço.

O cantor continua internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo. Em vídeo divulgado no perfil da dupla sertaneja, os médicos afirmam que ele está bem e deve permanecer sob cuidados na unidade de saúde até quinta-feira (7), quando será reavaliado.

Estado de saúde do cantor

Zé está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no município de São José do Rio Preto, em São Paulo. Conforme o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (6), o quadro de saúde do cantor é estável e ele está consciente.

“Na manhã desta quarta-feira a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, informou a equipe médica, em nota.

O documento diz ainda que o sertanejo foi submetido a um procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.

A equipe do músico havia informado, na madrugada desta quarta, que ele foi diagnosticado com fraturas nas costelas e passou a madrugada em observação.

"Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticado uma fratura de costela que está alinhada, portanto, não é necessário drenagem. O cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade", divulgou a assessoria do cantor, já na madrugada desta quarta-feira (6).