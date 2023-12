Carro de Zé Neto invadiu pista contrária e colidiu em uma carreta e dois carros; saiba mais

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, colidiu o carro em uma carreta após invadir a pista contrária na BR-153, na altura do km 246, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outros dois veículos também se envolveram no acidente de trânsito, ocorrido na noite desta terça-feira (5), no município de Fronteira, em Minas Gerais.

De acordo com o portal g1, o carro de Zé Neto capotou após colisão contra o veículo de grande porte, que estava carregado com caixas vazias.

Três pessoas ficaram feridas no acidente: Zé Neto, que estava em uma Trailblazer; uma mulher, de 28 anos, e uma criança, de 5, que estavam em um Fox. Um casal de idosos, que estava em um Creta, e o caminhoneiro não se feriram.

Veja também

Estado de saúde do cantor

Zé está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no município de São José do Rio Preto, em São Paulo. Conforme o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (6), o quadro de saúde do cantor é estável e ele continua sob cuidados na unidade de saúde.

“Na manhã desta quarta-feira a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, informou a equipe médica, em nota.

O documento diz ainda que o sertanejo foi submetido a um procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.

A equipe do músico havia informado, na madrugada desta quarta, que ele foi diagnosticado com fraturas nas costelas e passou a madrugada em observação.

"Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticado uma fratura de costela que está alinhada, portanto, não é necessário drenagem. O cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade", divulgou a assessoria do cantor, já na madrugada desta quarta-feira (6).

Esposa de Zé Neto atualiza fãs

Esposa de Zé Neto, a influenciadora Natália Toscano, comentou sobre o estado de saúde do cantor e agradeceu as orações dos familiares e dos fãs. "Temos a alegria de reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele permanece consciente e sob os cuidados dedicados da equipe médica", iniciou.

"Aos amigos, familiares e todos que têm compartilhado suas mensagens de carinho e preocupação, mais uma vez, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por todas as demonstrações de afeto e apoio que temos recebido. Cada mensagem, cada pensamento positivo e cada oração foi muito importante para nós", escreveu.