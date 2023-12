Zé Neto sofre acidente de carro na BR-153 em Minas Gerais

O cantor Zé Neto, dupla do cantor Cristiano, sofreu acidente de carro na noite desta terça-feira (5). A assessoria do sertanejo confirmou o acidente ao Diário do Nordeste que o fato aconteceu na BR-153.

O artista estava vindo do seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, em São Paulo.

Segundo a assessoria, Zé Neto está consciente e foi levado ao hospital. A equipe aguarda a avaliação médica para dar mais informações.

O cantor realizou um show em Terra Rica, Paraná, no dia 2 de dezembro. A próxima apresentação da dupla estava marcada para o dia 7 de dezembro em Dourados, Minas Gerais. Até o fim do ano, o artista ainda realizaria 14 shows.

Quem é Zé Neto

Zé Neto é o nome artístico de José Toscano Martins Neto, de 33 anos. Cantor e compositor brasileiro, ele é conhecido por ser integrante da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

O artista é casado com Natália Regina Fonseca Toscano e tem dois filhos: José Toscano Martins Filho, nascido em 2017, e Angelina Fonseca Toscano, nascida em 2020.