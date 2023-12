Luan Santana está vivendo 'revival' com Debora Cristina, diz site

O cantor Luan Santana está vivendo novamente um romance com a modelo e influenciadora Debora Cristina, conforme o Extra. Eles voltaram a se ver e passaram alguns dias juntos no sítio do artista, no interior de São Paulo.

Luan e Debora se conheceram pelo Instagram. A ficada veio à tona logo após ele terminar o noivado com Izabela Cunha, em maio. Debora, por sua vez, tinha um namorado até bem pouco antes de conhecer o artista e foi chamada de “biscoiteira”, já que ela teria deixado vazar a aproximação com Luan.

Debora tem 22 anos, é influenciadora, acumula mais de 118 mil seguidores no Instagram e mora em Florianópolis. Nas redes sociais, ela mostra seus treinos na academia, viagens e estilo de vida.

Desde o fim do noivado, Luan ainda não assumiu nenhum relacionamento sério publicamente.