Pai de Britney Spears tem perna amputada após infecção grave; estado de saúde é delicado

Jamie Spears, pai da cantora Britney Spears, teve uma das pernas amputada há cerca de um mês após contrair uma grave infecção, segundo apontam informações do portal TMZ. Cinco cirurgias teriam sido feitas pra conter o agravamento do quadro, enquanto ele precisou ficar internado por semanas até que a amputação tenha sido definida como a única opção para restabelecimento da saúde.

Segundo o portal norte-americano, Jamie não está bem e ainda estaria em processo de tratamento para outras doenças, que não foram reveladas até o momento. As informações apontam que ele teria ficado abalado com as críticas recebidas em relação à tutela de Britney, que teve vigência entre 2008 e 2021, comandada por ele.

Britney, em meio aos problemas de saúde, estaria tentando uma reconciliação com o pai, conforme apontam fontes próximas do TMZ. "Nossas fontes dizem que Britney sente falta de sua família e agora que a contou a verdade em seu livro de memórias, ela quer se reconectar. Jamie seria a última peça desse quebra-cabeça", disse o TMZ.

Aniversário familiar

No último dia 2 de dezembro, Britney comemorou o aniversário de 42 anos ao lado da mãe, Lynne Spears, e do irmão, Bryan Spears, o que foi visto como uma espécie de reaproximação familiar. Esta, inclusive, foi a segunda vez que as duas se reuniram em mais de três anos.

Jamie Lynn também teria sido convidada para a festa, mas não compareceu. A atriz estava no reality 'I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!', mas deixou o programa após problemas de saúde.

Até 2021, Britney esteve sob a tutela do pai, que comandava não apenas a vida artística como a vida pessoal da cantora. Em dezembro de 2021, a juíza Brenda Penny favoreceu a artista no processo movido contra Jamie Spears, que perdeu o controle da tutela.

No livro biográfico lançado pela cantora este ano, 'The Woman In Me', Britney lembrou como lidou com a ideia de ser controlada pelas decisões tomadas pelo pai.

"Desde o início, eu sabia que seria um verdadeiro pesadelo tê-lo controlando tudo. A ideia de ter o meu pai cuidando de qualquer área da minha vida me apavorou. Mas controlando tudo? Essa era a pior coisa que poderia acontecer para minha música, a minha carreira e a minha sanidade", disse na obra.