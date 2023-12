Dupla Jorge e Mateus cancela show em Maceió: ‘não é momento de festejar’

A dupla Jorge e Mateus cancelou o show que faria neste sábado (9), em Maceió. A produção do evento emitiu um comunicado a pedido dos artistas, e explica que quem comprou o ingresso do evento será ressarcido.

Os sertanehos tomaram a decisão de cancelar o show porque a capital alagoana está sob alerta para risco do afundamento do solo no bairro do Mutange, devido à extração de sal-gema.

“Devido aos últimos acontecimentos na cidade e mesmo entendendo a distância entre o local do show e o local do fato que vem ocorrendo com a Braskem, atendendo uma solicitação da dupla Jorge e Mateus, que entende não ser o momento de festejar na cidade, comunicamos o adiamento do show que aconteceria no dia 9/12”, diz trecho a nota.