Márcia Fellipe perde direito de usar nome artístico em briga na Justiça com ex-empresário

A cantora Márcia Fellipe, 44 anos, perdeu o direito de usar o nome artístico após briga na Justiça com o ex-empresário, Tuta Sancho. Isso porque o ex-parceiro de negócios afirma que a denominação usada pela forrozeira é uma marca de propriedade dele. Lembrando que o nome de batismo da cantora é Márcia Rachel da Silva Ribeiro.

No Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), "Márcia Fellipe" aparece como, sendo, 50% pertencente à cantora e os outros 50% a Tuta. Ele deseja receber metade de tudo o que ela faturar com o Márcia Fellipe.

Em entrevista ao programa "Domingo Espetacular" desse domingo (3), a cantora explicou: "Um ex-sócio entrou na justiça querendo ter o direito de ter o nome Márcia Fellipe, mas eu não tinha contrato de exclusividade com essa pessoa, que, aliás, eu ajudei muito... (Sensação de) impotência, raiva e tristeza. Muitas vezes fiz o show fadigada enquanto a pessoa estava viajando”.

A Justiça determinou, em setembro do ano passado, que a famosa deixasse de assinar com o antigo nome artístico. Desde então, ela passou a surgir apenas como Márcia ou, em alguns casos, aparece como “Márcia, a Fenomenal”. No começo deste ano, no entanto, a artista chegou a adicionar o nome Fellipe no registro, mas isso não é o suficiente para que ganhe o direito sobre o nome.

A cantora afirmou ainda, durante o bate-papo, que adicionou o Fellipe em homenagem ao filho mais velho e antes da parceria com o empresário. Em alguns stories do Instagram, Márcia também disse que ela já tinha uma carreira antes de Tuta, que a banda se pagava e inclusive já tinha ônibus. Além disso, alegou que o ex-empresário já fez isso com outra cantora.

Apoio dos fãs

Ao chamar os seguidores para assistir à matéria, em post publicado no domingo (3), a cantora recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio. "Perdeu o nome, mas a voz ninguém tira! Deus está no comando", escreveu uma pessoa. "Se preocupa não, fenomenal, o que é seu ninguém tira, ainda mais o seu nome que é o hino dos shows @marciafellipe", disse outro.

"A justiça há de ser feita. Vocês batalharam muito e o que Deus abençoa ninguém tem poder de impedir. Que Deus esteja com vocês", desejou uma fã. "Deve ser alguma ou algum oportunista querendo aparecer em cima do sucesso dela #ForcaMarcia", declarou mais um.