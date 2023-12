Cantor Zé Neto tem estado de saúde atualizado após sofrer acidente; veja o que se sabe

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no município de São José do Rio Preto, em São Paulo. O artista sofreu um acidente de carro, na noite dessa terça-feira (5), em trecho da BR-153, na cidade mineira de Fronteira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao portal Uol que ele sofreu lesões graves, mas não corre risco de morte. A equipe do músico detalhou que ele está bem, mas foi diagnosticado com fraturas nas costelas e passou a madrugada em observação.

"Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticado uma fratura de costela que está alinhada, portanto, não é necessário drenagem. O cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade", divulgou a assessoria do cantor, já na madrugada desta quarta-feira (6).

Parceiro musical de Zé Neto, Cristiano detalhou, nas redes sociais, que o artista está sentindo muita dor. "O Zé fraturou três costelas, teve um corte no braço e vai passar por um procedimento cirúrgico para suturar o braço. Ele vai ficar 24 horas na UTI, em observação total."

Na ocasião, ele ainda agradeceu as orações e apoio dos fãs da dupla. As informações foram confirmadas pela esposa do cantor, Natalia Toscano, que também agradeceu o suporte dos fãs nesse momento.

O que se sabe sobre o acidente

O artista estava vindo do seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, em São Paulo. Segundo a assessoria, o veículo do cantor capotou após uma colisão na rodovia.

Ao Uol, a PRF detalhou que o caso "aconteceu no trecho de Minas Gerais, a 1 km da divisa, no município de Fronteira (MG). Apuramos que foi uma colisão lateral envolvendo três automóveis e uma carreta".

Segundo Cristiano, as outras vítimas envolvidas no caso sofreram somente lesões leves.