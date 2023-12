Zé Neto recebe alta da UTI após 'evolução positiva', informa boletim médico

O cantor Zé Neto recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e vai para a enfermaria do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), nesta quinta-feira (7). O sertanejo apresentou evolução clínica positiva, após dois dias internado em virtude de grave acidente de carro sofrido na noite da terça-feira (5).

"O paciente segue em observação permitindo a alta para o quarto de enfermaria. Diante da gravidade do acidente automobilístico, os médicos consideram a evolução clínica de Zé Neto bastante positiva, tendo o paciente colaborado de forma importante com a equipe multidisciplinar que o assistiu nos dois dias de internação na UTI", informa trecho do boletim divulgado pela unidade de saúde no fim desta manhã e publicado pelo g1.

Apesar da melhora no quadro, o artista da dupla com Cristiano ainda não tem previsão de alta. Nesta manhã, ele passou por exames de imagens e laboratoriais que permitiram sua saída da UTI.

Veja também

Esposa ajudou em primeiros socorros

A influenciadora digital Natália Toscano, esposa de Zé Neto, declarou nas redes sociais que ajudou nos primeiros socorros após o cantor bater contra uma carreta, na BR-153, em Fronteira (MG). O acidente aconteceu na noite de terça-feira (5), e o artista continua internado na UTI em São José do Rio Preto (SP).

O cantor voltava de seu rancho, em Fronteira, com destino a Rio Preto. A esposa do sertanejo saiu 10 minutos depois, em outro veículo. Conforme a assessoria, ela não presenciou a colisão, mas ajudou a socorrer o marido quando viu o acidente.

Zé Neto teve contusão pulmonar, fraturas nas costelas e um corte no braço, segundo informou o médico-cirurgião do Serviço de Traumatologia e coordenador da Emergência Cirúrgica do Hospital De Base, Paulo César Espada.