Kevinho escreve música para a mãe, que está em tratamento contra câncer; assista

O cantor Kevinho surpreendeu a mãe com uma homenagem musical. Ele escreveu a canção "Oh Mãe!" e fez uma apresentação exclusiva para Sueli Azevedo, em São Paulo. Ela está em tratamento contra um câncer de mama. O funkeiro lançou a música em clipe no YouTube, nessa quarta-feira (6).

O cantor teve ajuda do pianista Marcelo Perez. “Eu quis fazer essa surpresa nesse momento que ela está na fase da quimioterapia e estou acompanhando de perto. Queria dar essa alegria e mostrar que temos que sempre acreditar que tudo vai dar certo”, revelou Kevinho.

Assista:

A mãe do cantor descobriu a doença em julho deste ano e tentou esconder do filho para não preocupá-lo.

"Eu nunca vou esquecer aquele dia [5 de julho]. Eu estava me arrumando para uma gravação, quando vi minha mãe chorando e falando baixinho com a minha irmã, que começou a chorar. Elas não queriam me preocupar, mas quando soube que a médica havia solicitado uma biopsia em caráter de urgência, perdi o chão”, lembrou Kevinho afirmando que a base forte da família é a mãe.

“Eu desmoronei e não podia deixá-la perceber”, relatou o cantor à imprensa.

A homenagem surpresa foi registrada em vídeo pelo diretor Matheus Rigola e, no final, Sueli, que chorou muito ao ouvir a música, subiu no palco para agradecer o filho Kevinho.

“Finalizo a música com um alerta para todas as mulheres se prevenirem contra o câncer de mama. O que minha mãe nunca fez infelizmente”, comentou o cantor.

Veja letra de 'Oh Mãe' (Carta Aberta):

Eu sempre fui o mlk dos hits

Mas não existe hits se não tem você aqui

Sei que ultimamente não ando bem mas por

você eu não posso deixar a peteca cair



Sei que a vida é uma roda gigante no topo

eu fiquei vários anos por lá

Rodei o mundo fiz várias turnês

Mal sabia eu o que estava pra chegar



Sei que é forte para suportar

Sei que é meu chão pra eu não escorregar

E também sei que se for preciso eu tiro do meu só pra poder te dar



Lembro como fosse hoje

quando você colocava a bandana pra me arrumar

Hoje você tá linda de turbante

Nem toda rainha usa coroa

E você tá aqui para poder provar

Por um deslize o meu mundo quase sucumbiu

Coração acelerou na garganta senti um frio

Notícia inesperada, deu um gancho sem avisar, tivemos que ser forte ao te ver chorar



O mãe eu sei que essa batalha a gente vai ganhar

Você é bem mais forte do que imaginar

Do seu ventre gerou minha luz

E sua luz hoje é o que me conduz



Desculpa se a minha lágrima rolar

E a cada sessão que tive que segurar

Hoje só radia o bom

Ver você sorrindo

Aquece o coração