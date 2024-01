Filho de Zé Vaqueiro passa mal após queda de saturação no hospital e Ingra Soares diz: 'Dói demais'

O filho do cantor Zé Vaqueiro, o pequeno Arthur — internado há seis meses por conta diagnosticado da síndrome da trissomia do cromossomo 13 — passou mal após sofrer uma queda de saturação. A informação foi revelada pela mãe do garoto, a influenciadora Ingra Soares, na manhã de segunda-feira (29).

A saturação baixa acontece quando o oxigênio não consegue chegar até os alvéolos pulmonares para fazer a troca gasosa. Dessa forma, não há uma troca gasosa efetiva entre oxigênio e o dióxido de carbono. O normal é que o oxigênio seja levado pela corrente sanguínea para “alimentar” todas as células do nosso corpo.



Ao deixar o hospital, Ingra gravou vídeos chorando e explicando o estado de saúde do filho: "Eu tava agora colocando ele para dormir, tava tudo bem. Do nada, ele dormindo, a saturação dele caiu e passou mal. É difícil. Passa tanta coisa na minha cabeça".

A mãe de Arthur relatou ainda o desejo de levar o filho para casa.

Ingra Soares Influenciadora digital Filho, se eu pudesse, te tirava daqui. Sentiria todas as suas dores pra te ver bem. Quando você passa mal assim, ver você todo roxinho, paralisado, sem se mexer, me mata por dentro, me sinto tão incapaz, não posso fazer nada. Eu só consigo clamar por Deus, pelo Espírito Santo nesse momento, para Deus não te levar. Dói demais, só eu sei o quanto estou sendo forte”, escreveu ela, em uma foto onde segura a mão do bebê

Qual o problema de saúde do filho de Zé Vaqueiro?

O pequeno Arthur nasceu no dia 26 de julho deste ano. Ele está tratando uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 12, a síndrome de patau. Por conta do diagnóstico, ele precisou ser internado na UTI.