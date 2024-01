Zé Vaqueiro leva mãe e avó para visitar filho em UTI aos seis meses de internação

O filho do cantor Zé Vaqueiro completou seis meses internado em uma Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) de um hospital privado, em Fortaleza. O pequeno Arthur, que nasceu no dia 24 de julho de 2023, está internado desde o parto, devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13 — a Síndrome de Patau.

Nesta sexta-feira (26), o pernambucano publicou foto ao lado da mãe, avó e esposa, durante visita ao filho hospitalizado.

"Hoje minha e mãe e minha vó foram visitar o meu lindão. Obrigado toda equipe UTI neo aqui de Fortaleza, por cuidarem tão bem do nosso príncipe. A cada dia vai aumentando a expectativa dele vir pra casa com fé em Deus", declarou Zé Vaqueiro.

O que é trissomia do cromossomo 13

É uma malformação genética do sistema nervoso podendo ser identificada no pré-natal, quando o feto ainda está em formação. A patologia pode ser diagnosticada ainda durante a gestação por meio dos exames de pré-natal. No exame de ultrassonografia podem ser percebidas alterações que levantam a possibilidade da doença. A partir daí, alguns exames devem ser solicitados para a confirmação da doença, sendo a amniocentese o principal deles. Os sintomas da síndrome de Patau aparecem em forma de: atraso mental; má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia; mãos com dedos a mais; tamanho reduzido do queixo; problemas no coração; doenças renais A doença não tem cura, mas o cuidado das equipes médica e multidisciplinar durante toda a vida é fundamental para buscar alguma melhora na qualidade de vida do paciente.

Cantor comemora aniversário de 25 anos

O cantor Zé Vaqueiro mora há cerca de três anos no Ceará. No dia 20 de janeiro, ele completou 25 anos de vida. Em Fortaleza, o cantor Xand Avião e outros nomes da produtora Vybbe fizeram uma festa dedicada ao forrozeiro.

Nara Sá, mãe de Zé Vaqueiro, chegou a realizar uma homenagem ao filho. Ela cantou ao lado do cantor Caninana do Forró a canção "Quando a Chuva Passar".