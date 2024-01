Mulher de Zé Vaqueiro diz que filho deve ter alta da UTI em breve

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, contou no Instagram, nesta quarta-feira (17), que Arthur, filho caçula do casal, deve sair em breve da UTI. O bebê nasceu com Síndrome de Patau e está hospitalizado desde que veio ao mundo, em julho do ano passado.

A influenciadora mostrou Arthur dormindo nos Stories e em seguida escreveu: “Resolvendo tudo para o nosso baby ir para casa”.

Em seguida, Ingra ainda fez um desabafo na rede social: “Quando a gente tá cansado, senta, descansa… Quando a mente/cabeça tá esgotada, exausta? Faz o quê? Terapia? Psicólogo? Só eu sei o que venha passando calada, eu só conto para Deus”, publicou.

Recentemente, ela também celebrou a melhora de Arthur. “Arthur é uma verdadeira bênção. Não está mais com sedação, só está tomando medicação para infecção. Está esperto, é lindo de se ver”, disse.

Síndrome

A Síndrome de Patau é uma doença genética, caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de malformações congênitas.