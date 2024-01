Mãe de João Gomes celebra chegada do primeiro neto: 'Gratidão, senhor'

Com o nascimento do primeiro filho do cantor joão Gomes, fruto do relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle, fãs dos pernambucanos questionaram a reação da mãe do artista sobre a chegada do neto. No Instagram, Kátia Gomes não escondeu o tamanho da felicidade diante do nascimento de Jorge.

Ainda na noite desta terça-feira (17), a mãe do cantor publicou uma série de fotos dela com o pequeno Jorge e também do casal no hospital.

"Gratidão, senhor Jesus. A chegada de meu netinho é benção divina", escreveu Kátia Gomes.

Jorge nasceu com 2,4 kg

Legenda: João Gomes segurando o filho ao lado de Ary Mirelle em internação no hospital Foto: Reprodução/Instagram

O primeiro herdeiro de João Gomes e Ary Mirelle nasceu em Petrolina (PE), às 20h11. João expressou emoção nas redes sociais: "To feliz demais. Emoção demais. Tô anestesiado". Ary completou: “A primeira sensação de medo, fiquei com medo e, depois, que eu vi ele fiquei tranquila. Foi bom e emocionante”.

A influenciadora teve complicações no início da gravidez. Ela foi diagnosticada com incompetência istmo cervical com 21 semanas de gestação — uma alteração no colo uterino que causa riscos de parto prematuro. Em novembro do ano passado, ela precisou passar por uma cerclagem de emergência.