Nasce Jorge, primeiro filho de João Gomes e Ary Mirelle; veja fotos

Nasceu, nesta terça-feira (16), às 20h11, Jorge, o primeiro filho de João Gomes e Ary Mirelle. A influenciadora deu entrada em um hospital privado em Petrolina, em Pernambuco, ainda nesta noite.

"Seja bem-vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", escreveu o casal em publicação compartilhada no Instagram.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a equipe de João Gomes relatou que a criança nasceu com 2.465 kg e medindo 48 cm. "Tô feliz demais. Emoção demais. Tô anestesiado", disse o artista. Já a influenciadora descreveu o nascimento do filho como emocionante. “A primeira sensação de medo, fiquei com medo e, depois, que eu vi ele fiquei tranquila. Foi bom e emocionante”, disse.

Vestidos com roupas cirúrgicas, o médico de Ary publicou uma foto ao lado do cantor com a legenda: "Simbora colocar guri no mundo". A influenciadora completou nove meses de gestação nesta terça-feira (16).

Legenda: João Gomes apareceu em foto momentos antes do parto Foto: Reprodução/Instagram

João Gomes, no início de janeiro, contou que adiantou alguns trabalhos para ficar mais livre esse mês para poder ficar mais tempo com o primogênito. “Eu não ia querer sair de casa, tá ligado? Eu queria ficar lá cuidando, curtindo um momento porque eu sei que passa muito rápido”, afirmou.

Influenciadores, cantores e fãs do casal comentaram na publicação. "Ô Deus maravilhosos. Saúde e todo amor", escreveu o cantor Saulo.

"Aiiii que benção, como ele é lindo", comentou a influenciadora Mirella Santos. "Seja bem em vindo Jorge, vem trazer muita alegria para todos que te amam muito. Você é muito lindo", escreveu uma fã.