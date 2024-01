Maraísa sofre acidente em piscina de resort e é levada para hospital de Maceió

Maraísa, da dupla com Maiara, sofreu um acidente em uma piscina de um resort, em Porto de Pedras, no Alagoas, na terça-feira (16). A artista foi levada em uma ambulância e uma unidade de saúde na capital alagoana.

"No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho – Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem", disse equipe da artista em nota ao portal Leo Dias.

A agenda de shows da dupla sertaneja seguirá normalmente, conforme informou a equipe.

A cantora esteve no Estado para realizar show no Verão Massayó, na capital alagoana. Além da dupla, também se apresentaram Xand Avião, Mari Fernandez e Léo Santana.