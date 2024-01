Luciano Camargo compartilha foto com a esposa e as filhas na Disney

O cantor Luciano Camargo está em Orlando, nos Estados Unidos, com a família, curtindo dias de férias. No Instagram, ele tem compartilhado fotos com a família na Disney.

Na quinta-feira (11), o artista dividiu com os seguidores uma foto com a esposa, Flávia Fonseca, e as filhas gêmeas, Helena e Isabella, de 13 anos. “Amo tanto! Vocês são parte das bençãos que Jesus coloca na minha vida todos os dias”, escreveu ele.

Nos comentários, os seguidores de Luciano chamaram atenção para a semelhança de uma das gêmeas com a atriz Bruna Marquezine. “A menina parece a Bruna Marquezine quando criança”, disse um.

Luciano ainda publicou fotos com o outro filho, Nathan Camargo: “Eu e meu baixinho”. Em outra publicação, ele compartilhou uma imagem que aparece com os 3 filhos. “Vocês fazem meus dias ainda mais felizes”, se declarou.