Zé Vaqueiro compra casa de luxo para mãe em Ouricuri (PE); veja vídeo

O cantor Zé Vaqueiro presenteou a mãe, a musicista Nara de Sá, com uma casa de luxo no município de Ouricuri, no sertão de Pernambuco. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (10), o artista mostra alguns detalhes do imóvel duplex.

No vídeo, ele aparece de mãos dadas com a mãe, apresentando para ela o novo lar, com direito a uma ampla sala de estar, cozinha com móveis projetados, iluminação, espelhos, lustres, um jardim e uma garagem com espaço para diversas vagas.

Nos Stories do Instagram, Zé Vaqueiro celebrou a conquista e postou uma foto da chave da nova casa. "Hoje quero dividir uma conquista muito, muito significativa. Um sonho, Deus honra aquele que crê. Só gratidão por tudo e quero dividir com vocês porque você fazem parte disso também", escreveu. "Deus, obrigado. A senhora merece, mãe", completou o vocalista.

No fim do vídeo, Nara abraça o filho, comemorando e agradecendo pelo novo bem da família. Nos comentários da publicação, Zé Vaqueiro recebeu o carinho de amigos famosos e fãs. "Deus honra! Felicidades, Zé", desejou o cantor João Gomes; "Isso aí não tem preço. Parabéns, irmão", escreveu Henry Freitas; "Deus é maravilhoso", celebrou a esposa de Zé, Ingra Soares.

"Que essa casa seja desfrutada com muita saúde e as bênçãos de Deus" e "Ela merece demais!!! Quem conhece de perto a Nara sabe de suas batalhas, a guerreira que sempre foi. Deus abençoe cada dia mais!", desejaram alguns seguidores nos comentários.