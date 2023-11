Ingra Soares mostra filho com Zé Vaqueiro em nova foto no hospital

A esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares, compartilhou uma foto com o filho caçula, Arthur. Nesta quinta-feira (30), a empresária declarou que tem um carinho especial pela imagem. “Eu amo essa foto, acho que ele está sorrindo”, disse.

A publicação estava com a música "Como é Grande o meu Amor por Você", de Roberto Carlos. O bebê, que segue internado na UTI desde o nascimento, tem a síndrome de Patau, um tipo de malformação congênita.

Anteriormente, Ingra já tinha falado sobre o estado de saúde do bebê. “Atualizando vocês: Arthur já respira por conta própria. O nosso Rei Arthur é forte. Só felicidade, obrigada meu Deus”, celebrou a influencer na época, agradecendo o apoio dos fãs.

“Sei que todos estão esperando uma foto do Arthur, e agradeço por respeitarem esse tempo. Vamos mostrar na hora certa, a hora que Deus tocar no meu coração”, afirmou, publicando, pouco tempo após, fotos do neném.

Entenda o caso do filho de Zé Vaqueiro

O pequeno Arthur nasceu no dia 26 de julho com uma malformação congênita. Por conta do diagnóstico, ele precisou ser internado na UTI.