Zé Vaqueiro atualiza quadro de saúde do filho e fala sobre agenda de shows

O cantor Zé Vaqueiro atualizou nesta quinta-feira (17) o estado de saúde do seu filho, Arthur, que nasceu em 24 de julho e foi internado devido à Síndrome de Patau. O bebê segue internado.

"Ele ainda está no hospital, mas a gente tem visitado ele, acompanhado, orado muito. E acompanhado de perto, dando amor, dando carinho, para que, se Deus operar, a gente possa levar para casa", afirmou o cantor em vídeo publicado nas redes sociais.

Zé Vaqueiro deve retomar a agenda de shows nesta sexta-feira (18), após um período afastado dos palcos para focar nos cuidados com o filho.

O artista ressaltou que deseja receber o carinho dos fãs neste momento difícil que ele e a esposa, Ingra Soares, vivem.

"Agradeço as orações. Vou retornar os shows, porque tenho dado e recebido muita força da minha família. E também agora quero receber o carinho, a força de vocês, para também levar essa força e esse carinho para casa", disse.

MALFORMAÇÃO

Arthur nasceu com uma malformação congênita em virtude de uma síndrome de trissomia do cromossomo 13, chamada de Síndrome de Patau.

A condição traz consequências, como problemas de má formação em partes do corpo, como o rosto, membros e nos sistemas cardíaco, nervoso e urinário.

Zé Vaqueiro afirmou que ele e Ingra já sabiam que o filho teria uma síndrome, já que foi detectado a megabexiga fetal. Em um exame realizado ainda na gravidez, foi diagnosticada a Síndrome de Patau.

O cantor ressaltou que segue com esperanças da recuperação do filho. "Deus quer o melhor para cada um de nós, Deus está no controle de tudo. Mas, sempre que forem orar, peço que continuem colocando a saúde e a vida do meu filho Arthur na oração de vocês, a minha família também", disse.

É uma malformação genética do sistema nervoso podendo ser identificada no pré-natal, quando o feto ainda está em formação. A patologia pode ser diagnosticada ainda durante a gestação por meio dos exames de pré-natal. No exame de ultrassonografia podem ser percebidas alterações que levantam a possibilidade da doença. A partir daí, alguns exames devem ser solicitados para a confirmação da doença, sendo a amniocentese o principal deles. Os sintomas da síndrome de Patau aparecem em forma de: atraso mental; má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia; mãos com dedos a mais; tamanho reduzido do queixo; problemas no coração; doenças renais A doença não tem cura, mas o cuidado das equipes médica e multidisciplinar durante toda a vida é fundamental para buscar alguma melhora na qualidade de vida do paciente.