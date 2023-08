Xand Avião se despede de filha que vai morar no exterior: 'coração apertado'

O cantor Xand Avião se despediu, na madrugada desta quarta-feira (16), da filha Águida Hassa, que embarcou com destino ao Canadá, onde irá morar durante um ano.

Tanto o artista como a atual esposa dele, Isabele Temoteo, madrasta da jovem, mostraram registros da despedida no Instagram.

O artista disse que apesar da saudade, está orgulhoso da decisão de Águida de morar no exterior. “Hoje ela começa a jornada de um ano no Canadá, e eu fico com coração apertado de saudade e de orgulho. O mundo é seu, filha, estou aqui torcendo e vibrando por você. Te amo. Vai e volta com Deus”, escreveu ele em post no Instagram.

“Obrigada por me proporcionar viver tudo isso! Eu te amo demais, pai. E vou morrer de saudades do senhor”, escreveu Águida nos comentários da postagem.

Em julho, Xand apareceu emocionado nas redes sociais ao se despedir de outro filho, Enzo Temoteo, que fez um intercâmbio de alguns dias em Oxford, na Inglaterra.