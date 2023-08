Paulinha Abelha faria 45 anos nesta quarta (16); cantora recebe homenagens das irmãs

A cantora Paulinha Abelha, voz marcante da banda Calcinha Preta, faria 45 anos nesta quarta-feira (16). Natural da cidade de Simão Dias (SE), a forrozeira conquistou uma legião de fãs com a carreira musical. A vocalista morreu no ano passado, em Aracaju, por complicações renais.

As irmãs de Paulinha Abelha postaram uma série de lembranças ao lado da cantora. Andrea relembrou a data com stories no Instagram. Ela lamentou o fato da cantora não ter tido a oportunidade de ver o sobrinho, que nasceu após a morte dela.

"Nem conheceu Brayan. Mas sei que ela está olhando por nós. Descansa em paz. Minha dor diária, maninha", escreveu Andrea.

Nayara, outra irmã de Paulinha Abelha, postou em stories uma foto das duas juntas ."Saudade que não cabe em mim. Só sabe o que é essa dor quem passa por ela".

A irmã Karla também lembrou da data. "Parabéns, meu amor. O céu está em festa. Eu sei que você está ao lado do senhor e com os anjos da guarda olhando por nós. Eu te amarei até depois do meu fim. Até breve", escreveu no Instagram.

Carreira musical

Paulinha Abelha nasceu no dia 16 de agosto de 1978. A cantora iniciou carreira na música aos 12 anos cantando em trios elétricos nas cidades do interior de Sergipe.

Ainda jovem, fez parte das bandas Flor de Mel e Panela de Barro, mas precisou interromper a carreira por dificuldades financeiras.

Em 1998, ela entrou na banda Calcinha Preta por indicação de Daniel Diau, que havia ingressado recentemente na banda. Paulinha gravou mais de 20 álbuns com o grupo e várias músicas de sucesso como "Louca por ti", "Ainda te amo", "Baby Doll" e "Liga Pra Mim".