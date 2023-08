Belo comenta fim da briga com Denílson: 'prepara o churrasco que é por minha conta'

O ex-jogador e atualmente comentarista esportivo Denílson, apareceu no programa Jogo Aberto, da Band TV, dançando uma música do cantor Belo após o fim da “briga no campo jurídico” que se arrastava por mais de 20 anos.

Após o momento, o cantor republicou o vídeo e comentou em seu Instagram sobre o fim da confusão com o atleta.

“É que nós somos muito fãs um do outro!! Prepara o churrasco que é por minha conta, a CANTORIA vai ser comigo também!! Valeu Penta @denilsonshow!! Seguimos assim libertos e felizes”, escreveu Belo.

Na última sexta-feira (11), o ex-jogador já havia feito um post nas redes sociais oficializando que ambos “chegaram a um acordo de forma amigável”.

“O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram — e, portanto, não são mais — no campo jurídico”, escreveu o comentarista.

ENTENDA DESAVENÇA

O caso se arrasta desde os anos 2000. Em 2004, Belo foi condenado a pagar R$ 388 mil ao ex-jogador, o que nunca ocorreu. O músico argumenta que não recebeu nenhum pagamento de Denílson entre 1999 e 2000, portanto, ele não teria direito sobre a banda.

Considerando juros e correções monetárias, a dívida hoje é estimada em R$ 7 milhões.