MC Serginho Porradão e mulher morrem baleados durante uma festa de Dia dos Pais

O cantor de brega funk Sergio Murilo Gonçalves Filho, de 29 anos, conhecido como MC Serginho Porradão, e a técnica de enfermagem Manuela Tenório da Silva, de 38, morreram após serem baleados numa festa de Dia dos Pais, que aconteceu no último domingo (13), no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

Testemunhas disseram que os disparos aconteceram durante uma confusão na Praça da Bíblia, que fica na comunidade Bola na Rede. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela, um policial militar que não teve o nome divulgado. A Polícia Civil confirmou o caso nesta segunda-feira (14).

SEPARAR BRIGA

Pessoas que estavam no local disseram que o MC tentou separar uma briga entre um homem e a mulher quando o criminoso atirou e os dois foram atingidos pelos disparos. Serginho Porradão foi atingindo na cabeça. De acordo com a corporação, o autor dos disparos não foi identificado.

Conforme a Polícia Militar, a corporação foi acionada através do 11º Batalhão, contudo, ao chegarem no local, Manuela estava morta. Já Serginho foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista, em Paulista, no Grande Recife.

Depois, ele chegou a ser levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da capital pernambucana. Porém, segundo o HR, o cantor não resistiu e morreu nesta segunda-feira (14), por perfuração de arma de fogo.

O corpo foi levado para o Instituo de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, no Centro do Recife. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito sobre o caso e que “as investigações seguem até elucidação do crime”.