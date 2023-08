Hip Hop 50 anos: Ceará é um dos 10 estados que mais consome Hip Hop no Spotify no Brasil

O ano de 2023 é marcado pelos 50 anos do nascimento do Hip Hop. Na plataforma Spotify, o gênero musical é o segundo mais popular do app, com um crescimento de 68% em consumo nos últimos três anos globalmente. Conforme o app, o Ceará aparece em nona posição no ranking dos 10 estados que mais consomem o gênero no país.

Em primeiro lugar, São Paulo aparece no topo como o maior consumidor do gênero. Em seguida, o estado de Minas Gerais aparecem no ranking.

Estados que mais escutam hip hop no Spotify no Brasil em 2023:

São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina Bahia Distrito Federal Ceará Goiás

Brasil entre os que mais consomem hip hop no mundo:

Com base em dados de janeiro a julho deste ano, o Brasil é o terceiro país que mais consome hip hop, atrás somente dos Estados Unidos e do México.

Atualmente, o gênero tem 23% de participação no total de plays no Spotify no país, com um aumento de 140% em streams desde 2020.

As playlists brasileiras do Spotify "Trapperz Brasil" e "Creme" estão entre as 10 playlists de Hip Hop/Rap mais escutadas no mundo na plataforma.

Já "RapCaviar", a playlist do gênero mais escutada e a segunda com maior número de seguidores no mundo, tem o Brasil como o quinto país que mais consome suas faixas.

Países que mais consomem Hip Hop/Rap no Spotify no mundo em 2023: