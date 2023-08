Morre cantor Marcelo Vittorino em acidente grave no Pará

O cantor Marcelo Vittorino faleceu, nessa terça-feira (15), após sofrer um acidente de trânsito na BR-163, entre os municípios de Novo Progresso e Itaituba, no sudoeste do Pará. A tragédia foi causada pelo choque entre o carro conduzido pelo músico e um micro-ônibus.

De acordo com informações do G1, o artista estava viajando para realizar um show quando o acidente ocorreu. Com o impacto da colisão, uma parte do transporte coletivo foi arrancada e o automóvel do cantor foi totalmente destruído, revelaram testemunhas.

Em comunicado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que investigará as causas do acidente, mas não informou se o micro-ônibus estava com passageiros, além do motorista, ou se houve outras vítimas.

Após a tragédia, a concessionária responsável pela rodovia deslocou os dois automóveis até o acostamento, liberando o fluxo da estrada, que havia sido interditada.

O estabelecimento em que Vittorino também se manifestou sobre o ocorrido. Em nota, o local lamentou a morte precoce do artista e prestou solidariedade aos seus familiares e amigos.