Ex-cantor da banda Calcinha Preta é internado no Ceará com diagnóstico de dengue hemorrágica

O cantor cearense Raied Neto, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, foi internado após ser diagnosticado com dengue hemorrágica. Nesta quarta-feira (16), ele chegou a publicar stories mostrando os sintomas da doença no corpo. O forrozeiro está hospitalizado no Hospital São Francisco de Canindé, no Ceará.

"Boa tarde, galera. Passando para avisar que estou com dengue hemorrágica. Vou ficar internado no Hospital aqui em Canindé. Espero ficar bom o mais rápido possível", escreveu o cantor na rede social.

Legenda: Cantor publicou foto tomando medicação Foto: Reprodução/Instagram

Nas imagens publicadas pelo cantor, ele aparece em leito tomando medicação intravenosa. Raied também colocou fotos de manchas vermelhas que surgiram pelo corpo.

Carreira

Raied Neto ficou conhecido no forró por passagem na banda Calcinha Preta. Ele ganhou notoriedade pelas interpretações de canções como “Bebo e Choro” e “Como Vou Deixar Você”.

Natural de Canindé (CE), Neto começou a cantar ainda quando criança. Ele integrou bandas como Cavalo de Pau, Forró Brasil e Amor Real. Mas foi na banda sergipana Calcinha Preta que Neto passou nove anos e, pelo talento, contagiou milhares de fãs por todo o Brasil.